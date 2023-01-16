Тело актера из «Папиных дочек» нашли в Москве

Мумифицированное тело 64-летнего российского актера Владимира Ипатова, наиболее известного благодаря ролям в таких проектах, как «Физрук», «Папины дочки» и «Последний богатырь», обнаружили в его квартире в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

Фото: КИНОПОИСК.РУ. КИНОПОИСК.РУ.

По данным портала, артиста обнаружила его дочь. За несколько недель до Нового года Ипатов перестал выходить на связь с близкими. Родственница актера, подождав две недели, обратилась в правоохранительные органы.

Сообщается, что на теле артиста не было обнаружено следов насильственной смерти. Актер умер около месяца назад.

В фильмографии Владимира Ипатова было около 50 проектов, в числе которых такие сериалы, как «Интерны», «Склифосовский», «Мамочки» и другие.