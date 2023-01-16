В лондонском аэропорту Хитроу у 60-летнего мужчины обнаружили посылку со следами урана. Его арестовали по подозрению в терроризме, сообщает "Голос Америки".

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Мужчина доставлен в полицейский участок на северо-западе Англии. Позже его выпустили под залог. Сообщается, что в посылке, прибывшей в аэропорт Хитроу 29 декабря на имя подозреваемого, было обнаружено незначительное количество урана. Глава контртеррористического командования лондонской полиции Ричард Смит заявил, что, несмотря на арест, инцидент "не связан с какой-либо прямой угрозой для населения.