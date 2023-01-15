Известный российский блогер могла погибнуть в авиакатастрофе в Непале

В авиакатастрофе в Непале могла погибнуть 33-летняя москвичка Елена Бандуро, блогер и SMM-специалист одной из российских авиакомпаний, рассказала ее сестра Ксения в интервью «Комсомольской правде».

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Отмечается, что ЧП произошло в воскресенье, 15 января. На борту самолета АTR 72, летевшего из Катманду в Покхару, находились 72 человека, включая 68 пассажиров. Среди них было четверо россиян.

Ксения рассказала, что вчера говорила с сестрой. Елена в беседе уточнила, что находится в Непале, направляется в аэропорт. Она возвращалась к своему гражданскому мужу Максиму, от которого ждала ребенка.

«На прошлой неделе Лена сообщила родным эту радостную новость. Она сделала УЗИ. Видны были ручки и ножки малютки, очертания. Ждали девочку», - пояснила женщина.

По данным газеты, Елена не отвечает ни на звонки, ни на сообщения.