Названы две версии крушения пассажирского самолета в Непале

Специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что причиной крушения пассажирского лайнера могли стать отказ двигателя или нештатная ситуация на борту. Об этом пишет «Лента.ру».

Романов пояснил, что погибший самолет являлся турбовинтовым. У него, как и у всех лайнеров такого типа, были свои особенности.

«Если вовремя при отказе двигателя винты не зафлюгировать, то есть поставить по потоку, то возможно сильное кренение, самолет [становится] трудно удержать», - подчеркнул он.

Таким образом, уточнил эксперт, катастрофа могла произойти из-за отказа двигателя и последовавшего за ним флюгирования.

По его мнению, возможна и другая причина аварии. В том случае, если на борту возникла нештатная ситуация, кто-то обдуманно «накренил» судно, это также могло стать причиной ЧП.

Романов заметил, что, с учетом типа самолета, условия посадки не следует рассматривать как возможную причину крушения.