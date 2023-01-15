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16 минут назад

Появился список погибших при крушении пассажирского самолета в Непале россиян

Lenta.ru

В сети появился список погибших при крушении самолета в Непале граждан России. Его публикует Telegram-канал SHOT.

Появился список погибших при крушении самолета в Непале россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, в самолете находились Виктория Алтунина, Елена Бандуро, Юрий и Виктор Лугины. Информации о возрасте погибших пока нет.

Предварительно, одна из погибших Елена Бандуро была родом из Москвы. Она вела в соцсетях блог о путешествиях, ее последнее фото из самолета, которым она поделилась с подписчиками, было сделано 22 часа назад.

Названы две версии крушения пассажирского самолета в Непале

Как ранее сообщил посол России в Непале Алексей Новиков, все россияне, которые находились на борту лайнера, погибли.

Авиакатастрофа произошла 15 января. Самолет компании Yeti Airlines разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара, причины его крушения выясняются. На борту воздушного судно было 68 пассажиров и четыре члена экипажа. По предварительным данным, после крушения вертолета на месте ЧП нашли выживших. В настоящий момент из-под обломков лайнера извлекли тела 29 человек.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как воздушное судно перед падением начало крениться набок, после чего пропало из поля зрения автора ролика.

Происшествия,Алексей Новиков,
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