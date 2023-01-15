В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
28 минут назад

В Непале разбился самолет с 72 пассажирами на борту

Lenta.ru

Самолет авиакомпании Yeti Airlines, на борту которого находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. Об этом сообщает РИА Новости.

В Непале разбился самолет с 72 пассажирами на борту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На данный момент причины крушения воздушного судна выясняются, при этом информация о погибших и выживших еще не опубликована. Известно, что власти региона закрыли аэропорт на время проведения спасательных работ. На размещенных очевидцами кадрами видны горящие части самолета и клубы дыма.

Самолет не смог взлететь из «Пулково» из-за сильного ветра

В декабре 2022 года в Армении разбился самолет общего назначения B55 (Beechcraft 55 Baron). ЧП произошло в районе села Джрабер Котайкской области. Ударившись о землю, самолет загорелся. Спасатели обнаружили два обгоревших трупа.

Происшествия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители