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10 минут назад

Россиянин погиб при попытке запустись самодельную петарду

Lenta.ruиещё 1

Мужчина погиб в парке на севере Москвы при попытке запустить самодельную петарду. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета (СК) России.

Россиянин погиб при попытке запустись самодельную петарду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации следователей, ЧП произошло в Тимирязевском парке. Мужчина 1975 года рождения вместе с родственниками и друзьями решил запустить на территории парка самодельную петарду. Однако в ходе запуска он получил травму, не совместимую с жизнью, сообщила Иванова.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, начата доследственная проверка.

Ранее в Архангельской области 11-летний школьник переломал пальцы из-за петарды. Как выяснили следователи, продавец не объяснил правила его использования школьнику. Мальчик на улице держал подожженную петарду в руке.

Происшествия,Следственный комитет,
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