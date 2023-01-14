Россиянин погиб при попытке запустись самодельную петарду

Мужчина погиб в парке на севере Москвы при попытке запустить самодельную петарду. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета (СК) России.

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По информации следователей, ЧП произошло в Тимирязевском парке. Мужчина 1975 года рождения вместе с родственниками и друзьями решил запустить на территории парка самодельную петарду. Однако в ходе запуска он получил травму, не совместимую с жизнью, сообщила Иванова.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, начата доследственная проверка.