В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
31 минуту назад

Число пострадавших во время стрельбы в Лондоне возросло до шести

ТАССиещё 2

Шесть человек, включая двух детей, получили ранения, когда неизвестные в субботу днем открыли огонь по людям из окна автомобиля недалеко от железнодорожного вокзала Юстон в центре Лондона. Уточненные данные приводит управление столичной полиции, ранее сообщившее о четырех пострадавших.

Число пострадавших во время стрельбы в Лондоне возросло
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы можем подтвердить, что сегодня днем в результате инцидента со стрельбой на Финикс-роуд пострадали шесть человек. Среди них - девочка семи лет, которая находится в больнице в критическом состоянии. Ведется оперативное расследование", - говорится в сообщении, размещенном на странице Скотленд-Ярда в Twitter.

Девочка 12 лет получила легкое ранение в ногу и уже покинула больницу, где ей была оказана необходимая помощь. Ранены были также четыре женщины в возрасте 21 года, 41 года, 48 и 54 лет. Состояние трех из них не представляет угрозы для жизни.

"Инцидент произошел недалеко от церкви, в которой проходили похороны. Собранная к настоящему моменту информация говорит о том, что стреляли из движущегося автомобиля, который после этого скрылся с места событий, - заявили в полиции. - На данном этапе никто не задержан".

В полиции призывают всех, кто может располагать информацией о произошедшем, связаться с представителями Скотленд-Ярда.

Происшествия,В мире,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители