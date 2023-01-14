Число пострадавших во время стрельбы в Лондоне возросло

Шесть человек, включая двух детей, получили ранения, когда неизвестные в субботу днем открыли огонь по людям из окна автомобиля недалеко от железнодорожного вокзала Юстон в центре Лондона . Уточненные данные приводит управление столичной полиции, ранее сообщившее о четырех пострадавших.

"Мы можем подтвердить, что сегодня днем в результате инцидента со стрельбой на Финикс-роуд пострадали шесть человек. Среди них - девочка семи лет, которая находится в больнице в критическом состоянии. Ведется оперативное расследование", - говорится в сообщении, размещенном на странице Скотленд-Ярда в Twitter.

Девочка 12 лет получила легкое ранение в ногу и уже покинула больницу, где ей была оказана необходимая помощь. Ранены были также четыре женщины в возрасте 21 года, 41 года, 48 и 54 лет. Состояние трех из них не представляет угрозы для жизни.