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58 минут назад

В Литве произошел взрыв на газопроводе

ТАСС

Взрыв произошел в пятницу на линии магистрального газопровода в Пасвальском районе на севере Литвы, жители одной из деревень эвакуированы. Об этом сообщил в эфире национального радио LRT директор районной администрации Повилас Бальчюнас.

В Европе произошел взрыв на газопроводе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Огонь после взрыва поднялся на высоту 50 м. Согласно предварительным данным, пострадавших нет", - сказал он.

Местные власти эвакуируют жителей деревни Валакеляй, которая находится примерно в полукилометре от газопровода. "Присланы автобусы. Для приема людей подготовлены две школы", - отметил директор. По его словам, паники нет, ситуация находится под контролем. Деревня Валакеляй, в которой проживает около 250 человек, находится в 4 км от районного центра.

О взрыве на газопроводе извещена полиция, спасательные службы. На этом участке параллельно идут две линии газопровода, по которым газом обеспечивается северная часть Литвы. По ним газ также транспортируется в Латвию. Вторая линия не повреждена.

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