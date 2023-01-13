Популярного российского тиктокера будут судить за убийство

В Краснодарском крае суд принял к рассмотрению дело в отношении популярного TikTok-блогера Алексея Щетинина, который обвиняется в убийстве, многочисленных кражах, грабежах и разбоях. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Фото: shetinka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) shetinka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отмечается, что 45-летний мужчина был объявлен в розыск по подозрению в убийстве еще в октябре 2021 года. Задержан же тиктокер был в январе 2022 года – сотрудники ФСБ и полиции нашли Щетинина в Краснодаре.

Следствие выяснило, что с 2015 года тиктокер многократно обкрадывал дома россиян, а также промышлял разбоями и грабежами. Всего удалось установить 58 эпизодов с участием Щетинина. Кроме того, мужчина оказался убийцей – в 2020 году он застрелил хозяина дома в станице Ахтанизовская Темрюкского района, который пытался обокрасть. В 2021 году Щетинин ранил из пистолета двоих полицейских, которые пытались задержать преступника во время поиска новой жертвы.