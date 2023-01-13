Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальном насилии

Актер Кевин Спейси на слушаниях в уголовном суде Лондона не признал себя виновным ни по одному из семи предъявленных ему обвинений в сексуальном насилии. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

В ноябре королевская прокурорская служба Великобритании выдвинула новые 7 обвинений в сексуальных домогательствах против голливудского актера в дополнение к 12 уже рассматриваемым. Инциденты, о которых идет речь, якобы имели место в 2005, 2008 и 2013 годах. Спейси, который был художественным руководителем лондонского театра Old Vic с 2004 по 2015 годы, отрицает свою вину. Ранее в комментарии телепередаче Good Morning America он сообщил, что добровольно явится в суд, чтобы защищать себя от предъявленных обвинений и доказать свою невиновность.

Слушания по существу назначены на 6 июня 2023 года и должны продлиться 3-4 недели. Сейчас в Лондоне проходят предварительные слушания.

Кевин Спейси - актер и режиссер, обладатель двух премий "Оскар", звезда популярного американского сериала "Карточный домик" в течение пяти сезонов.

В 2017 году он оказался в центре громкого скандала в США после того, как американский актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад. Позднее с аналогичными обвинениями выступили еще около 30 человек. Из-за скандала Спейси остался без работы.