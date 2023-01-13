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15 минут назад

Избивающий россиянина бутылкой шампанского российский полицейский попал на видео

Lenta.ru

В подмосковном кафе прапорщик полиции избил бутылкой шампанского посетителя из-за дамы. Видео с инцидентом с камеры наблюдения публикует Baza.

На кадрах виден мужчина, который идет по залу кафе, разговаривая по телефону. Он приближается к столику, берет стоящую бутылку и несколько раз бьет ею сидящего мужчину. Тот, схватившись за голову, убегает.

По данным издания, инцидент произошел в конце декабря в лобненском кафе «Патефон». Пострадавший Сергей Кошелев рассказал, что отдыхал там с мамой и сестрой. К ним подошел пьяный мужчина, чтобы познакомиться с сестрой. В итоге оба вышли на улицу покурить и пообщаться. Новый приятель показал Кошелеву свое удостоверение прапорщика российской полиции. После возвращения в кафе Сергей потанцевал со знакомой полицейского, а тот отреагировал на это, набросившись с бутылкой.

Вызванные в заведение сотрудники правоохранительных органов задержали прапорщика. Возбуждено уголовное дело. Перед Кошелевым дебошир извинился, но тот не стал его прощать.

Происшествия,Видео,Сергей Кошелев,МВД России,
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