В многоквартирном доме во Владикавказе произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в квартире жилого дома во Владикавказе, сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии. По данным министерства, в результате взрыва в пятиэтажном доме никто не пострадал. Как указали в Telegram-канале МЧС, ударной волной в квартире выбило входную дверь и окно. На месте работают сотрудники экстренных служб.

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В результате хлопка газа в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по адресу: город Владикавказ, улица 50 лет Октября, дом 4 — произошло возгорание на кухне на площади 0,5 квадратных метра, также выбита входная дверь и окно квартиры. Пострадавших нет, — сказано в сообщении.

Как указали соседи, в квартире, где произошел инцидент, никто не проживал. Взрыв не задел соседние квартиры.