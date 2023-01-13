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19 минут назад

В многоквартирном доме во Владикавказе произошел взрыв газа

News.ru

Взрыв газа произошел в квартире жилого дома во Владикавказе, сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии. По данным министерства, в результате взрыва в пятиэтажном доме никто не пострадал. Как указали в Telegram-канале МЧС, ударной волной в квартире выбило входную дверь и окно. На месте работают сотрудники экстренных служб.

В многоквартирном доме во Владикавказе произошел взрыв газа
Фото: ТАССТАСС

В результате хлопка газа в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по адресу: город Владикавказ, улица 50 лет Октября, дом 4 — произошло возгорание на кухне на площади 0,5 квадратных метра, также выбита входная дверь и окно квартиры. Пострадавших нет, — сказано в сообщении.

Как указали соседи, в квартире, где произошел инцидент, никто не проживал. Взрыв не задел соседние квартиры.

Ранее стало известно, что в четырехэтажном многоквартирном доме в селе Непецино утром 10 января произошел взрыв. Прибывшие на место спасатели установили, что взрыв случился на первом этаже, возгорания не последовало. На фото с места происшествия, опубликованных ранее, видно, что ударной волной на нескольких этажах выбило окна, а в квартире, где произошел взрыв, разрушена стена.

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