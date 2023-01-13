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1 час назад

В Анапе нашли исчезнувших с 7 января женщину и ее 8-летнюю дочь

Никита Бородкин

В Анапе сотрудники полиции нашли 38-летнюю женщину и ее восьмилетнюю дочку, которые пропали 7 января. Как сообщает Telegram-канал «Краснодар №1», причиной их «исчезновения» стал бытовой конфликт — женщина решила уйти из дома после очередной ссоры с мужчиной.

В Анапе нашли исчезнувших с 7 января женщину и ее 8-летнюю дочь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О пропаже матери и девочки стало известно накануне — о поисках сообщали волонтеры местного отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Спустя сутки в полиции рассказали, что женщина и ребенок нашлись — выяснилось, что они решили остаться у друзей, не отвечая на звонки мужчины.

«В настоящее время они находятся в безопасности у близких. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — добавили в Telegram-канале местного городского отделения МВД.

Напомним, что 13 января стало известно, что пропавший начале недели в Пензе актер Артем Бординов (также известен по прозвищу Тяпа) найден живым. Поисковики не стали разглашать подробности местонахождения и иные обстоятельства ситуации, однако не исключили, что это сделает сам артист или его близкие.

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