Baza: танк взорвался во время ремонта в Белгородской области

Как сообщает Telegram-канал Baza при ремонте танка Т-72 в Белгородской области сдетонировал боезапас, из-за чего бронетехника была уничтожена. По данным канала, при взрыве два других танка получили повреждения. Инцидент произошел вечером 12 января по причине нарушения техники безопасности во время ремонтных работ.

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В источнике уточнили, что боезапас сдетонировал из-за пожара. Как уточняет Baza, после взрыва танка пожар перекинулся на другую бронетехнику, стоявшую рядом. Пожарные прибыли на место ЧП спустя два часа после начала пожара. Спасателям удалось потушить возгорание за полчаса. Пострадавших нет.

11 января на парковке у метро «Рассказовка» в Москве произошел крупный пожар. Огонь перекинулся на строительные бытовки и несколько машин. По информации Telegram-канала SHOT, на стройплощадке загорелась емкость с дизельным топливом. Позднее пожарные потушили возгорание.