СМИ: в Польше избили семью беженцев с Украины

В Польше семью беженцев с Украины избили в центре города Люблин, пострадавшие уверены, что это связано с их национальностью. Об этом сообщает местная газета Dziennik Wschodni.

Как рассказала беженка по имени Оксана, инцидент произошел вечером 7 января, когда она, ее 27-летняя беременная дочь и 13-летний сын возвращались с прогулки. Пока они ждали автобус к ним подошли двое молодых людей, которые попросили закурить, но никто в семье не курит, о чем мужчинам сказала ее дочь, которая говорит по-польски, но с украинским акцентом.

Услышав ее, по словам пострадавшей, они стали агрессивными и начали кричать, что беженцам пора ехать домой на Украину.

После этого семья попросила, чтобы их оставили в покое, но словесная агрессия переросла в нападение. Когда 13-летний сын Оксаны хотел вызвать полицию, мужчины попытались отобрать у него телефон, сбили его с ног, ударили кулаками по голове. Заступившиеся за него женщины также были избиты.

Пострадавшую семью доставили в больницу, у подростка был сломан палец. Мать семейства подчеркнула, что они никогда не сталкивалась с ненавистью в Польше, им помогали и раньше они чувствовали себя в безопасности.

В полиции установили нападавших, ими оказались местные жители 25 и 30 лет. По факту избиения несовершеннолетнего и оскорбления людей по национальному признаку возбуждено уголовное дело.

Информация о происшествии после публикации в социальных сетях вызвала бурю возмущения среди украинских беженцев, отмечается в материале.