В Подмосковье установили причастных к избиению школьницы

Установлены все участницы избиения девочки-подростка в подъезде дома в столичном регионе. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

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Ранее в пресс-службе прокуратуры Подмосковья сообщили Агентству «Москва» о начале проверки в связи с размещенным в соц­иальных сетях видео о нанесении телесных повреждений девочке-подростку ее сверстницами. Предполагалось, что происшествие произошло в одном из подъездов жилого дома в городском округе Люберцы.

«Все участники избиения уже установлены. Одна из девочек приехала на каникулы к родственникам в Люберцы, постоянно сейчас живет в Чебоксарах. Остальные «герои» ролика - жители Москвы. По данным комиссии по делам несовершеннолетних Люберец, события тоже происходят в столице. Полиция Люберец готовит материалы для передачи правоохранительным органам Москвы», - написала Мишонова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что случаи подростковой жестокости в последнее время все чаще становятся достоянием общественности, причем часто именно по инициативе самих участников.