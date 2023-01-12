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1 час назад

Детский омбудсмен Подмосковья: Все участницы избиения девочки-подростка в подъезде дома установлены

Агентство «Москва»иещё 1

Установлены все участницы избиения девочки-подростка в подъезде дома в столичном регионе. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

В Подмосковье установили причастных к избиению школьницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в пресс-службе прокуратуры Подмосковья сообщили Агентству «Москва» о начале проверки в связи с размещенным в соц­иальных сетях видео о нанесении телесных повреждений девочке-подростку ее сверстницами. Предполагалось, что происшествие произошло в одном из подъездов жилого дома в городском округе Люберцы.

«Все участники избиения уже установлены. Одна из девочек приехала на каникулы к родственникам в Люберцы, постоянно сейчас живет в Чебоксарах. Остальные «герои» ролика - жители Москвы. По данным комиссии по делам несовершеннолетних Люберец, события тоже происходят в столице. Полиция Люберец готовит материалы для передачи правоохранительным органам Москвы», - написала Мишонова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что случаи подростковой жестокости в последнее время все чаще становятся достоянием общественности, причем часто именно по инициативе самих участников.

«Нам очень нужны проекты, которые помогут вовлекать таких подростков в созидательную деятельность, самовыражаться как-то иначе, находить себя, будут оказывать им психологическую помощь и поддержку, учить решать конфликты мирным путем. Мы сейчас обсуждаем создание специальных территорий и развитие специальных проектов для подростков на территории Подмосковья, которые помогут решить эти задачи», - добавила Мишонова.

Происшествия,Ксения Мишонова,
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