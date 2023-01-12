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16 минут назад

В Шахтах суд оштрафовал 71-летнюю пенсионерку за дискредитацию ВС РФ

Газета.Ru

В Ростовской области суд признал виновной 71-летнюю пенсионерку в дискредитации ВС РФ, назначив ей штраф в размере 40 тыс. рублей. Об этом говорится в постановлении, опубликованном Шахтинским городским судом.

В Шахтах суд оштрафовал 71-летнюю пенсионерку за дискредитацию ВС РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, установлено, что в период с мая по сентябрь 2022 года женщина публиковала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» материалы, направленные на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. В частности, лингвистическая экспертиза показала, что в постах имеется негативная оценка и сведения негативного характера о действия ВС РФ, а где негативная оценка деятельности главнокомандующего.

На заседание суда женщина не явилась. Вину она признала, объяснив свои действия тем, что была не согласна с действиями ВС РФ в отношении Украины.

«Под дискредитацией понимается умышленные действия, направленные на лишение доверия к чему-либо, на подрыв авторитета, имиджа», — поясняется в релизе суда.

Происшествия,Верховный суд,
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