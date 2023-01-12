Владельца «Рив Гош» Мейера освободили под залог в 30 миллионов рублей

Апелляционный суд освободил под залог в 30 миллионов рублей владельца сети парфюмерных магазинов «Рив Гош» и экс-совладельца ретейлера «Юлмарт» Августа Мейера, обвиняемого в мошенничестве на 2,4 миллиарда рублей. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат Олег Ткаченко.

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Он напомнил, что добивался освобождения Мейера из СИЗО больше года, поскольку он погасил ущерб по уголовному делу и ряду других обстоятельств. Но в декабре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд отказался отпустить владельца «Рив Гош» под залог в 25 миллионов рублей и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 марта 2023 года.

На данный же момент расследование по делу Мейера полностью завершилось. Фигурантам дела и их защитникам предстоит ознакомиться со 150 томами материалов дела. Затем дело передадут в суд для разбирательства по существу.