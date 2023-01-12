Кот нашел место утечки газа в доме и спас хозяйку от смерти

В британском городе Суонси, Уэльс, кот спас хозяйку от смерти, обнаружив место утечки газа в доме. Об этом сообщает Wales Online.

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Хозяйка питомца услышала шум в полу и вызвала слесаря-газовщика. На вызов приехал 53-летний Шон Эванс. По словам мужчины, он вошел в помещение и сразу почувствовал запах газа.

Когда слесарь пытался найти место утечки, чтобы предотвратить взрыв в доме, он увидел домашнего кота, царапающего пол в одном и том же месте. Эванс доверился чутью животного и, отодвинув ковер, отчетливо услышал шум. Он снял половицы, проверил газовую трубу и обнаружил в ней отверстие, из которого выходил газ. По словам мужчины, если бы хозяйка кота включила свет в доме, здание могло бы взорваться.

«Услышал ли кот шипящий звук или что-то другое, я не знаю. Думаю, мне нужно нанять его!» — пошутил он.

Эванс отключил газ, отрезал часть трубы и заменил ее на новую.

«Я работаю на себя уже 20 лет, и еще ни разу мне не помогал кот! Обычно они стараются избегать нас любой ценой. Я никогда не видел, чтобы кот находил утечку газа. Это было совершенно удивительно», — признался он журналистам.