Инспектора ДПС, устроившего смертельное ДТП, заключили под стражу

В Ростовской области суд заключил под стражу подозреваемого по делу о смертельном ДТП инспектора ДПС. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

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Трагедия произошла 7 января в Таганроге.

По версии следствия, фигурант дела в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, в котором находилась пассажирка. Мужчина не выбрал безопасную скорость и наехал на «КамАЗ». В результате полученных травм пассажирка легкового автомобиля скончалась.