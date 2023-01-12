Инспектора ДПС, устроившего смертельное ДТП, заключили под стражу

В Ростовской области суд заключил под стражу подозреваемого по делу о смертельном ДТП инспектора ДПС. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Трагедия произошла 7 января в Таганроге.
По версии следствия, фигурант дела в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, в котором находилась пассажирка. Мужчина не выбрал безопасную скорость и наехал на «КамАЗ». В результате полученных травм пассажирка легкового автомобиля скончалась.
Telegram-канал «Че по Ростову?» в свою очередь ранее сообщил, что погибшей является 27-летняя Алина Крюкова, состоявшая в отношениях с сотрудником ДПС. Иномарка, за рулем которой находился инспектор, принадлежала ей.