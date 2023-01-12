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21 минуту назад

В Таганроге заключили под стражу инспектора ДПС, устроившего в пьяном виде смертельное ДТП

Газета.Ruиещё 2

В Ростовской области суд заключил под стражу подозреваемого по делу о смертельном ДТП инспектора ДПС. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Инспектора ДПС, устроившего смертельное ДТП, заключили под стражу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Трагедия произошла 7 января в Таганроге.

По версии следствия, фигурант дела в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, в котором находилась пассажирка. Мужчина не выбрал безопасную скорость и наехал на «КамАЗ». В результате полученных травм пассажирка легкового автомобиля скончалась.

Telegram-канал «Че по Ростову?» в свою очередь ранее сообщил, что погибшей является 27-летняя Алина Крюкова, состоявшая в отношениях с сотрудником ДПС. Иномарка, за рулем которой находился инспектор, принадлежала ей.

Происшествия,Алина Крюкова,Следственный комитет,ГИБДД,
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