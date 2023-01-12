Организатора ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму осудили на 17 лет

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам лишения свободы Раифа Февзиева, организатора крымской ячейки террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

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Мужчина будет отбывать полученный срок в колонии строгого режима, причем первые три года он проведет в тюрьме.

Суд установил, что Февзиев с 11 декабря 2015 года организовывал на территории Республики Крым подпольную ячейку запрещенной в России террористической организации «Партия исламского освобождения» — «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Он проводил конспиративные встречи, на которых изучалась идеология террористов, занимался пропагандой и вербовал новых членов организации.