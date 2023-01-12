Бывшего футболиста насмерть загрызли собаки

В Замбии в саду собственного дома собаки насмерть загрызли бывшего футболиста сборной страны Филемона Мулала. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.
Трагедия произошла 7 января. Супруга 60-летнего спортсмена обнаружила его тело в саду. После случившегося собак изъяло Общество по предотвращению жестокого обращения с животными.
Футбольная ассоциация Замбии выразила соболезнования в связи со смертью Мулала.
«Это такой трагический конец», — заявила пресс-секретарь организации Сидни Мунгала.
Филемон Мулала сыграл за сборную Замбии шесть матчей, в которых забил три гола. На клубном уровне он выступал за «Муфулира Уондерерс» и «Кейптаун Сперс».