Бывшего футболиста насмерть загрызли собаки

В Замбии в саду собственного дома собаки насмерть загрызли бывшего футболиста сборной страны Филемона Мулала. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Фото: 123rf.com 123rf.com

Трагедия произошла 7 января. Супруга 60-летнего спортсмена обнаружила его тело в саду. После случившегося собак изъяло Общество по предотвращению жестокого обращения с животными.

Футбольная ассоциация Замбии выразила соболезнования в связи со смертью Мулала.

«Это такой трагический конец», — заявила пресс-секретарь организации Сидни Мунгала.