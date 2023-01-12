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51 минуту назад

Экс-футболиста африканской сборной насмерть загрызли собаки

Елена Прошина

В Замбии в саду собственного дома собаки насмерть загрызли бывшего футболиста сборной страны Филемона Мулала. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Бывшего футболиста насмерть загрызли собаки
Фото: 123rf.com123rf.com

Трагедия произошла 7 января. Супруга 60-летнего спортсмена обнаружила его тело в саду. После случившегося собак изъяло Общество по предотвращению жестокого обращения с животными.

Футбольная ассоциация Замбии выразила соболезнования в связи со смертью Мулала.

«Это такой трагический конец», — заявила пресс-секретарь организации Сидни Мунгала.

Филемон Мулала сыграл за сборную Замбии шесть матчей, в которых забил три гола. На клубном уровне он выступал за «Муфулира Уондерерс» и «Кейптаун Сперс».

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