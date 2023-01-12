Последний осужденный по делу о гибели главы Total вышел по УДО

Авиационного диспетчера Александра Круглова приговорили к 5,5 года заключения. Позже срок сократили на три месяца, также в зачёт наказания пошло время пребывания в СИЗО и под домашним арестом.

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В результате Круглов провёл в колонии-поселении несколько месяцев — половину получившегося срока, пишет «Коммерсантъ».

Самолёт разбился в московском аэропорту Внуково в ночь с 20 на 21 октября 2014 года, врезавшись в снегоуборочную машину.

Погибли глава компании Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа. Осуждены были водитель снегоуборщика Владимир Мартыненко и его начальник из аэродромной службы Владимир Леденёв, а также руководитель полётов аэропорта Роман Дунаев. Также осудили диспетчера руления Надежду Архипову.