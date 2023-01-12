В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
10 минут назад

Последний осуждённый по делу о гибели главы Total вышел по УДО

Говорит Москва

Авиационного диспетчера Александра Круглова приговорили к 5,5 года заключения. Позже срок сократили на три месяца, также в зачёт наказания пошло время пребывания в СИЗО и под домашним арестом.

Последний осужденный по делу о гибели главы Total вышел по УДО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате Круглов провёл в колонии-поселении несколько месяцев — половину получившегося срока, пишет «Коммерсантъ».

Самолёт разбился в московском аэропорту Внуково в ночь с 20 на 21 октября 2014 года, врезавшись в снегоуборочную машину.

Погибли глава компании Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа. Осуждены были водитель снегоуборщика Владимир Мартыненко и его начальник из аэродромной службы Владимир Леденёв, а также руководитель полётов аэропорта Роман Дунаев. Также осудили диспетчера руления Надежду Архипову.

Круглов — единственный, кого отправили в колонию, остальных фигурантов освободили от исполнения наказания по амнистии или истечению срока давности.

Происшествия,Надежда Архипова,Роман Дунаев,Владимир Мартыненко,Владимир Леденев,Александр Круглов,Коммерсант,Международный аэропорт Внуково,Total,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители