На улице в Подмосковье обнаружили разбросанные части тела мужчины

«В рамках расследования установлена личность потерпевшего и получены сведения о том, что несколько дней назад он ушел к своему знакомому в гости. В ходе осмотра в квартире знакомого обнаружены также фрагменты тела погибшего, а сам хозяин квартиры свел счеты с жизнью», — говорится в пресс-релизе.