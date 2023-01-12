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22 минуты назад

На улице в Подмосковье обнаружили разбросанные части тела мужчины

Мослента

Разбросанные части тела мужчины обнаружили на участке улицы Ильича в подмосковной Кашире. По данным Главного следственного управления СК России по Московской области, возбуждено уголовное дело по факту убийства 50-летнего местного жителя по статье 105 УК РФ.

На улице в Подмосковье обнаружили разбросанные части тела мужчины
Фото: ТАССТАСС

«В рамках расследования установлена личность потерпевшего и получены сведения о том, что несколько дней назад он ушел к своему знакомому в гости. В ходе осмотра в квартире знакомого обнаружены также фрагменты тела погибшего, а сам хозяин квартиры свел счеты с жизнью», — говорится в пресс-релизе.

На месте происшествия следователи обнаружили нож-тесак и предметы с пятнами бурого цвета. Назначено проведение молекулярно-генетической, биологической, криминалистической экспертиз.

По данным Telegram-канала «Что там в Москве?», часть человеческой ноги обнаружил на местной электроподстанции механик. При осмотре места происшествия правоохранители нашли руку и пакет с мужской головой.

Ранее сообщалось, что житель подмосковных Мытищ убил собутыльника и через пять дней расчленил тело.

Происшествия,Следственный комитет,
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