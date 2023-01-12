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19 минут назад

В Таджикистане умерли шестерняшки, рожденные накануне в Ходженте

ТАСС

Все шесть младенцев, рожденных накануне в городе Ходженте местной жительницей, умерли. Об этом факте сообщила главный врач роддома Нури Дадобаева.

В Таджикистане умерли рожденные накануне шестерняшки
Фото: ТАССТАСС

"Основными причинами смерти детей стали преждевременные роды и низкий вес малышей", - цитирует врача таджикское издание "Азия-плюс".

Ранее врачи роддома оценивали состояние новорожденных и их матери как нормальное.

Шестеро детей - двое мальчиков и четыре девочки родились в среду в областном роддоме Ходжента. Их мать - местная жительница Муборак Сохибова. Другие подробности о родителях не приводятся.

Рождение сразу шести детей стало первым случаем в истории Таджикистана. В 2020 году в республике сообщали о рождении пяти младенцев - двух мальчиках и трех девочках - в роддоме Душанбе у жительницы Хатлонской области.

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