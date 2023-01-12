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22 минуты назад

Журналист Бабченко* объявлен в розыск

Лера Букина

Журналист и писатель Аркадий Бабченко, включенный Росфинмониторингом в перечень экстремистов, объявлен в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомственную базу разыскиваемых.

Журналист Бабченко объявлен в розыск
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что речь идет об уголовной статье.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - указано в ответе на запрос.

Вместе с тем, по какой именно статье разыскивается Бабченко, в МВД не уточнили.

Ранее сообщалось, что предприниматель и общественный деятель Борис Зимин, внесенный в России в реестр иностранных агентов, объявлен в розыск. Основанием для розыска предпринимателя названа «статья УК». Как сообщил РБК, уголовное дело в отношении Зимина было заведено из-за сделки по отчуждению простых акций BelkaCar LTD — головной компании одноименного каршеринга.

В конце декабря стало известно о том, что МВД объявило в розыск автора проекта «20 идей по развитию России» Дмитрия Давыдова (признан в России иноагентом).

*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов

Происшествия,Борис Зимин,Дмитрий Давыдов,Аркадий Бабченко,Росфинмониторинг,
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