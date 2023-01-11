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1 час назад

Осужденный член банды Цапков выступил в ростовском суде в качестве потерпевшего

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Осужденный член банды Цапков Вячеслав Цеповяз выступил в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону как потерпевший, сообщает РИА Новости.

Член банды Цапков выступил в суде в качестве потерпевшего
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цеповяз, отбывающий 20-летний срок по делу банды Цапков, выступил на суде в отношении кущевского бизнесмена Александра Исюка. Последнего обвиняют в ложном доносе и мошенничестве, в качестве пострадавшего по делу проходит не только Цеповяз, но и его бывшая супруга Наталья Стришняя.

«В ходе допроса Цеповяз рассказал, что был давно знаком с Исюком, поставлявшим определенную продукцию для предприятия «Слава Кубани», которым он руководил. Летом 2019 года Цеповяз, который находился на тот момент в СИЗО, узнал о том, что Стришнюю, а также ее брата и нескольких членов банды Цапка заподозрили в вымогательстве денег у Исюка», – сказано в сообщении.

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По словам Цеповяза, в изолятор к нему по указанию представителей концерна «Покровский» пришел его брат Андрей.

«Они хотели, чтобы я дал показания, что моя жена совершила вымогательство у Исюка. Хотели в итоге забрать предприятие «Слава Кубани», – передает агентство слова Вячеслава Цеповяза.

Он также рассказал, что после отказа его объявили обвиняемым по делу о вымогательстве, которое в 2021 году закрыли в связи с отсутствием события преступления.

Напомним, в марте 2021 года в Ростовской области прокуратура вернула на доследование материалы уголовного дела Вячеслава Цеповяза, его бывшей жены Натальи Стришней и ее брата Ивана.

Происшествия,Наталья Стришняя,Вячеслав Цеповяз,
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