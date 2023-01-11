Член банды Цапков выступил в суде в качестве потерпевшего

«В ходе допроса Цеповяз рассказал, что был давно знаком с Исюком, поставлявшим определенную продукцию для предприятия «Слава Кубани», которым он руководил. Летом 2019 года Цеповяз, который находился на тот момент в СИЗО, узнал о том, что Стришнюю, а также ее брата и нескольких членов банды Цапка заподозрили в вымогательстве денег у Исюка», – сказано в сообщении.