Три россиянки получили ожоги лица после посещения салона красоты

Три женщины получили сильные ожоги лица в одном из салонов красоты в городе Ишимбай (Башкирия). Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

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В ведомстве подчеркнули, что специалисты в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о претензиях жителей к салону красоты в городе Ишимбай.

Три девушки получили ожоги и другие повреждения кожи после лазерной шлифовки лица, уточнили в СК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».