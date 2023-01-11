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29 минут назад

Три россиянки получили ожоги лица после посещения салона красоты

Илья Родин

Три женщины получили сильные ожоги лица в одном из салонов красоты в городе Ишимбай (Башкирия). Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

Три россиянки получили ожоги лица после посещения салона красоты
Фото: РамблерРамблер

В ведомстве подчеркнули, что специалисты в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о претензиях жителей к салону красоты в городе Ишимбай.

Три девушки получили ожоги и другие повреждения кожи после лазерной шлифовки лица, уточнили в СК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Кроме того, проводится проверка соблюдения руководством и сотрудниками салона соответствующих требований и норм.

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