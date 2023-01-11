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1 час назад

Самосвал засыпал снегом ребенка во время уборки

Илья Родин

В Гатчине водитель снегоуборочной техники не заметил игравшего у елки ребенка и сбросил на него снег. Очевидцы происшествия немедленно бросились на помощь мальчику и смогли его откопать, пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что уборка снега велась рядом с ледяной горкой, с которой скатывались дети.

По данным телеканала, малыш не пострадал. Взрослые аккуратно откопали его, отряхнули и отправили домой.

Инцидент произошел в микрорайоне Аэродром. Спецтехника чистила площадь, в центре которой установлена новогодняя елка.

«Ребенка засыпали снегом, куда смотрел водитель данной техники - непонятно. Благо люди заметили и вовремя предотвратили трагедию», - заметил один из очевидцев ЧП.

Местные жители уточнили, что у ледяной горки очень сильный накат. Ребенок мог далеко укатиться на ледянке и не успел вовремя отойти от техники.

Происшествия,Видео,
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