Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что село Старый Хутор Валуйского городского округа попало под обстрел, никто не пострадал.

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«Под обстрел попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Из жителей никто не пострадал», — написал Гладков.

Он рассказал, что в результате обстрела осколками снаряда были выбиты окна в пяти частных домах, повреждены заборы и входные двери.

Кроме того, повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остаются две улицы села.

Губернатор добавил, что в настоящее время аварийные бригады энергетиков устраняют последствия обстрела.

10 января Гладков сообщал об обстреле города Шебекино и двоих пострадавших.