Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что село Старый Хутор Валуйского городского округа попало под обстрел, никто не пострадал.
«Под обстрел попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Из жителей никто не пострадал», — написал Гладков.
Он рассказал, что в результате обстрела осколками снаряда были выбиты окна в пяти частных домах, повреждены заборы и входные двери.
Кроме того, повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остаются две улицы села.
Губернатор добавил, что в настоящее время аварийные бригады энергетиков устраняют последствия обстрела.
10 января Гладков сообщал об обстреле города Шебекино и двоих пострадавших.
Позже он рассказал, что число пострадавших при обстреле увеличилось до шести человек. Одна женщина с тяжелыми ранениями была доставлена в больницу, остальных раненных отпустили на амбулаторное лечение.