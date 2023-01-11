В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
19 минут назад

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Старый Хутор

Газета.Ru

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что село Старый Хутор Валуйского городского округа попало под обстрел, никто не пострадал.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Под обстрел попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Из жителей никто не пострадал», — написал Гладков.

Он рассказал, что в результате обстрела осколками снаряда были выбиты окна в пяти частных домах, повреждены заборы и входные двери.

Кроме того, повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остаются две улицы села.

Губернатор добавил, что в настоящее время аварийные бригады энергетиков устраняют последствия обстрела.

10 января Гладков сообщал об обстреле города Шебекино и двоих пострадавших.

Позже он рассказал, что число пострадавших при обстреле увеличилось до шести человек. Одна женщина с тяжелыми ранениями была доставлена в больницу, остальных раненных отпустили на амбулаторное лечение.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители