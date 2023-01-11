В саратовском СИЗО обвиняемый покончил с собой

Обвиняемого обнаружили мертвым в камере следственного изолятора № 1 в Саратове. По предварительным данным, он совершил самоубийство, сообщила в среду пресс-служба УФСИН России по Саратовской области.
"В СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской области без признаков жизни был обнаружен содержащийся один в камере обвиняемый К. Реанимационные мероприятия, проводимые медицинскими работниками учреждения и бригадой скорой медицинской помощи, не дали положительного результата. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина смерти - суицид", - указано в сообщении.
В ведомстве добавили, что обвиняемый состоял на профилактическом учете как склонный к суициду и членовредительству. Материалы проверки переданы в следственные органы.