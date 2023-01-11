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17 минут назад

В саратовском СИЗО обвиняемый покончил с собой

ТАССиещё 1

Обвиняемого обнаружили мертвым в камере следственного изолятора № 1 в Саратове. По предварительным данным, он совершил самоубийство, сообщила в среду пресс-служба УФСИН России по Саратовской области.

В саратовском СИЗО обвиняемый покончил с собой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской области без признаков жизни был обнаружен содержащийся один в камере обвиняемый К. Реанимационные мероприятия, проводимые медицинскими работниками учреждения и бригадой скорой медицинской помощи, не дали положительного результата. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина смерти - суицид", - указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что обвиняемый состоял на профилактическом учете как склонный к суициду и членовредительству. Материалы проверки переданы в следственные органы.

Происшествия,ФСИН,
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