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32 минуты назад

Россиянка хотела напугать мужа и случайно застрелилась

Lenta.ru

Несчастный случай произошел в хуторе Новоукраинское Краснодарского края — 20-летняя россиянка случайно застрелилась, пытаясь напугать мужа. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Россиянка хотела напугать мужа и случайно застрелилась
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации авторов поста, за некоторое время до происшествия у супругов начались сложности в отношениях. Погибшая ревновала мужа, который, в свою очередь, не шел с ней на диалог. Во время очередной ссоры она взяла из сейфа травматический пистолет и пригрозила покончить с собой, если мужчина уйдет из дома. В какой-то момент оружие случайно выстрелило.

Как пишет канал, раненую россиянку доставили в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание.

Похожий случай произошел в марте 2022 года в Подмосковье. 41-летний житель Москвы праздновал день рождения своего знакомого в Красногорске. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он достал травматический пистолет «Гроза», начал его разбирать и собирать обратно, а также приставлять к себе. В результате оружие случайно выстрелило, что привело к смерти москвича.

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