В Кабардино-Балкарии в возрасте 50 лет погиб подполковник Министерства внутренних дел России по Москве Хабас Ципинов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что мужчина умер в результате несчастного случая, он упал в реку.

"Накануне гостил у родственников в Баксанском районе, вышел подышать воздухом к реке и оступился", - пишет портал.

Спасти Ципинов не удалось, его тело из воды вытащили прибывшие на место трагедии спасатели.

Хабас Ципинов возглавлял центр для несовершеннолетних преступников, преподавал в университете МВД и Центре профессиональной подготовки ГИБДД. У подполковника остались жена и трое детей.

Ранее сообщалось, что в Махачкале погиб бывший председатель правительства Дагестана Магомед Абдулаев.