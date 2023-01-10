В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

Mash: подполковник МВД по Москве погиб, упав в реку в Кабардино-Балкарии

Газета.Ru

В Кабардино-Балкарии в возрасте 50 лет погиб подполковник Министерства внутренних дел России по Москве Хабас Ципинов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что мужчина умер в результате несчастного случая, он упал в реку.

"Накануне гостил у родственников в Баксанском районе, вышел подышать воздухом к реке и оступился", - пишет портал.

Спасти Ципинов не удалось, его тело из воды вытащили прибывшие на место трагедии спасатели.

Хабас Ципинов возглавлял центр для несовершеннолетних преступников, преподавал в университете МВД и Центре профессиональной подготовки ГИБДД. У подполковника остались жена и трое детей.

Ранее сообщалось, что в Махачкале погиб бывший председатель правительства Дагестана Магомед Абдулаев.

В конце декабря стало известно, что высокопоставленный сотрудник ФСБ погиб в аварии во время бурана в Самарской области.

Происшествия,Видео,Магомед Абдулаев,МВД России,ГИБДД,ФСБ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители