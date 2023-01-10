Поселок под Екатеринбургом остался без отопления в - 40°C

Она пожаловалась, что компания уверяет, что они чинят, но бригады у трансформатора они не видели. По ее словам, на улице стоит мороз в районе - 40 градусов В пресс-службе "Россети Урал" E1.RU сообщили, что отключения производятся не во всем поселке, а причина — предотвращение серьезных аварий сети. Энергетики заявили, что необходимости контролировать собственное энергопотребление. Они уточнили, что, в основном речь идет о тех домовладениях, где заявленная мощность потребления была заявлена в 15 киловатт по льготной категории технологического присоединения. Им нужно сообщить свой фактический уровень энергопотребления и подать заявки на увеличение потребляемой мощности, чтобы оператор спланировал дополнительные технические мероприятия и смог обеспечить качественное и бесперебойное электроснабжение.