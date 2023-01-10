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50 минут назад

Поселок под Екатеринбургом остался без отопления в - 40°C

Газета.Ru

Под Екатеринбургом жители поселка Демидова в Большом Истоке второй день остаются без электричества и отопления. По словам местных жителей, сотрудники компании "Россети Урал" не информируют о проходящих работах и причинах отключения электроэнергии, пишет E1.

Поселок под Екатеринбургом остался без отопления в - 40°C
Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

"Нам с четырехмесячным ребенком приходится ночевать не дома! Люди мерзнут, вода холодная, котлы ломаются, света нет, тепла нет", - заявила местная жительница журналистам.

Она пожаловалась, что компания уверяет, что они чинят, но бригады у трансформатора они не видели. По ее словам, на улице стоит мороз в районе - 40 градусов В пресс-службе "Россети Урал" E1.RU сообщили, что отключения производятся не во всем поселке, а причина — предотвращение серьезных аварий сети. Энергетики заявили, что необходимости контролировать собственное энергопотребление. Они уточнили, что, в основном речь идет о тех домовладениях, где заявленная мощность потребления была заявлена в 15 киловатт по льготной категории технологического присоединения. Им нужно сообщить свой фактический уровень энергопотребления и подать заявки на увеличение потребляемой мощности, чтобы оператор спланировал дополнительные технические мероприятия и смог обеспечить качественное и бесперебойное электроснабжение.

Ранее заместитель главы администрации Киева Петр Пантелеев заявил, что город всю зиму будет жить в режиме экстренных отключений электроснабжения.

Происшествия,Петр Пантелеев,
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