Осужденный за хищения ученый попросил Путина о помиловании

Российский ученый Владимир Анисимов, отбывающий 15-летний срок за хищения бюджетных средств при исполнении оборонного заказа, обратился к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, в котором обещал внести посильную помощь в проведении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Находящийся в тульской колонии осужденный отправил прошение в областную комиссию по помилованию, пояснила его адвокат Екатерина Чагина. При этом она отметила, что Анисимов продолжает настаивать на невиновности, но полагает, что может быть более полезным, направив свой 40-летний опыт и знания на развитие воздушно-космических сил, находясь на свободе.