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53 минуты назад

Осужденный за хищения российский ученый попросил Путина о помиловании

Lenta.ruиещё 1

Российский ученый Владимир Анисимов, отбывающий 15-летний срок за хищения бюджетных средств при исполнении оборонного заказа, обратился к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, в котором обещал внести посильную помощь в проведении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Осужденный за хищения ученый попросил Путина о помиловании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Находящийся в тульской колонии осужденный отправил прошение в областную комиссию по помилованию, пояснила его адвокат Екатерина Чагина. При этом она отметила, что Анисимов продолжает настаивать на невиновности, но полагает, что может быть более полезным, направив свой 40-летний опыт и знания на развитие воздушно-космических сил, находясь на свободе.

Анисимов был одним из фигурантов дела о хищении средств в научно-производственном объединении имени Лавочкина наряду с бывшим генералом ФСБ Сергеем Солодовниковым и другими руководителями предприятия. Суд установил, что с 2012 по 2014 год они под видом исследований похитили 180 миллионов рублей, выделенных из бюджета. Анисимов был осужден на 15 лет и девять месяцев.

Происшествия,Сергей Солодовников,Владимир Анисимов,Владимир Путин,Коммерсант,ФСБ,
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