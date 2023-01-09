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32 минуты назад

Летевший из Москвы в Гоа самолет приземлился в штате Гуджарат из-за сообщения о мине

Газета.Ruиещё 13

Самолет AZUR air, направлявшийся из Москвы в Гоа, был вынужден совершить экстренную посадку в западном индийском штате Гуджарат после сообщения о минировании, сообщает ТАСС, ссылаясь на сотрудника минавиации Индии.

Российский самолет экстренно посадили из-за сообщения о мине
Фото: газета.ругазета.ру

«Неизвестные сообщили о минировании авиарейса 2401 авиакомпании Azur Air, летевшего по маршруту Москва — Гоа», — сказал собеседник агентства.

Ан-2 с пассажирами упал из-за обледенения в Ненецком автономном округе

9 января легкомоторный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в 10 км от Каратайки в Ненецком автономном округе. В результате аварии погибли два человека, еще четверо получили ранения. К настоящему моменту все находившиеся на борту люди были эвакуированы.

В этот же день у летевшего в Магадан пассажирского самолета Ан-26 во время полета открылся грузовой отсек.

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