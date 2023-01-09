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10 минут назад

Опубликован список погибших в результате крушения Ан-2 россиян

Lenta.ru

На борту потерпевшего крушение в Ненецком автономном округе (НАО) самолета Ан-2 летели 12 человек.

Опубликован список погибших в результате крушения Ан-2 россиян
Фото: ТАССТАСС

Список экипажа и пассажиров публикует Telegram-канал «112».

Ан-2 с пассажирами упал из-за обледенения в Ненецком автономном округе

На борту находились пассажиры: Ванукан Игнат, Вылко Валентина, Соболева Лариса, Хатанвейская Юлия, Хатанвейский Илья, Хатанвейский Александр, Хатанвейский Андрей, Хатанвейский Вячеслав, Янгасов Михаил, Янгасова Прасковья. Управляли самолетом, по данным канала, пилоты Паршин Иван и Тишин В.В.

В результате крушения погибли два человека: пассажирка Хатанвейская Юлия и пилот Паршин Иван. Еще четверо россиян пострадали. Сейчас пассажиров эвакуируют с места крушения. Их разместят в здании школы интерната в поселке Каратайка.

Об авиапроисшествии стало известно ранее 9 января. Воздушное судно рухнуло в десяти километрах от поселка.

Происшествия,Иван Паршин,
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