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47 минут назад

Массовый убийца из Перми Бекмансуров обжаловал приговор

Мария Иванова

Тимур Бекмансуров, приговоренный к пожизненному сроку за массовое убийство в пермском университете, обжаловал приговор. Об этом сообщает ТАСС.

Массовый убийца из Перми Бекмансуров обжаловал приговор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе Пермского краевого суда агентству заявили, что сейчас суд оповещает всех участников процесса об апелляционной жалобе Бекмансурова. Дата ее рассмотрения, скорее всего, будет назначена не раньше февраля.

20 сентября 2021 года 18-летний студент-первокурсник Бекмансуров открыл стрельбу из ружья на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

После этого он напал на студентов и преподавателей, находившихся в восьмом учебном корпусе. Его жертвами стали шестеро человек, несколько десятков человек получили различные травмы или ранения во время нападения.

Бекмансуров оказал сопротивление полицейским, был ранен и попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В начале сентября 2022 года суд начал рассматривать по существу его уголовное дело. Бекмансуров был обвинен в убийстве шести человек, покушении на убийство 59 человек и посягательстве на жизнь полицейского, а также в повреждении имущества вуза и автомобилей.

Он признал вину и заявленные к нему требования о выплате потерпевшим компенсаций на сумму более 25 миллионов рублей.

К пожизненному сроку в колонии особого режима его приговорили 28 декабря. Адвокат Бекмансурова просил о более мягком наказании, заявив о положительных характеристиках своего подзащитного, а также сославшись на его возраст и состояние здоровья.

Происшествия,Тимур Бекмансуров,
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