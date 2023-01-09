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1 час назад

Основателя «Медиазоны» Верзилова объявили в международный розыск

RT на русском

Основатель «Медиазоны»* Пётр Верзилов** объявлен в международный розыск.

Основателя «Медиазоны» Верзилова объявили в международный розыск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

По данным суда, Верзилов нарушил избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«Согласно информации, имеющейся у СК России, он скрывается на территории Италии и Ватикана. В связи с этим Верзилов был объявлен в международный розыск», — приводит ТАСС слова представителя суда.

Ранее адвокат Леонид Соловьёв сообщил, что следствие просит заочно арестовать Верзилова.

* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.

** Верзилов Пётр Юрьевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 29.09.2021.

Происшествия,Петр Верзилов,Леонид Соловьев,Следственный комитет,
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