Основателя «Медиазоны» Верзилова объявили в международный розыск

Основатель «Медиазоны»* Пётр Верзилов** объявлен в международный розыск.
Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.
По данным суда, Верзилов нарушил избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.
«Согласно информации, имеющейся у СК России, он скрывается на территории Италии и Ватикана. В связи с этим Верзилов был объявлен в международный розыск», — приводит ТАСС слова представителя суда.
Ранее адвокат Леонид Соловьёв сообщил, что следствие просит заочно арестовать Верзилова.
* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.
** Верзилов Пётр Юрьевич включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 29.09.2021.