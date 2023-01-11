Бориса Зимина заочно арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве

Тверской суд Москвы в среду заочно арестовал предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина (признан в РФ иноагентом) по обвинению в особо крупном мошенничестве, передает корреспондент ТАСС.
"Удовлетворить ходатайство следственного органа об избрании Зимину меры пресечения в виде содержания под стражей заочно", - огласил постановление судья.
Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Борис Зимин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), и объявлен в международный розыск. По сведениям защиты, он живет в Израиле и не скрывается от следствия.
Согласно материалам дела, Борис Зимин и немецкий инвестор Ральф Новак обвиняются в отчуждении простых акций каршерингового сервиса BelkaCar. Новак и сотрудник российской компании "Брайнстон" Ильнур Азмуханов ранее были отправлены в СИЗО. В деле фигурируют два эпизода: хищение и продажа контрольного пакета российского ООО "Брайнстон" и незаконная продажа 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd.
Борис Зимин - сын основателя компании "Вымпел-коммуникации" (торговая марка - "Билайн") Дмитрия Зимина, который умер в 2021 году. В начале 2014 года Борис Зимин стал учредителем фонда "Среда". Он финансировал ряд СМИ: телеканал "Дождь" и ТВ2 (признаны в РФ СМИ-иноагентами), интернет-СМИ "Медиазона" (внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). Также Зимин-младший, как и отец, оказывал финансовую поддержку блогеру Алексею Навальному. Предприниматель проживает в США и Израиле. Минюст внес Бориса Зимина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, в начале сентября прошлого года.