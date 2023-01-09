СКР начал расследование провокации СБУ с телами умерших украинцев

Следственный комитета России (СКР) будет расследовать провокацию со стороны украинских военных в отношении Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине, спецслужбы Украины готовили провокацию, которая должна была дискредитировать российскую армию. Так, перед Рождеством в нескольких населенных пунктах были вскрыты могилы на кладбищах. Там были похоронены жители, которые умерли естественной смертью с 24 февраля по 6 сентября 2022 года. Известно, что организовали эксгумацию представители Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины (СБУ).

Тела погибших обезобразили и кинули в заготовленные ямы, чтобы снять на видео и сделать фотографии и привлечь этим внимание западной аудитории.