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40 минут назад

СКР начал расследование провокации СБУ с телами умерших украинцев

Lenta.ru

Следственный комитета России (СКР) будет расследовать провокацию со стороны украинских военных в отношении Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

СКР начал расследование провокации СБУ с телами умерших украинцев
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

По данным Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине, спецслужбы Украины готовили провокацию, которая должна была дискредитировать российскую армию. Так, перед Рождеством в нескольких населенных пунктах были вскрыты могилы на кладбищах. Там были похоронены жители, которые умерли естественной смертью с 24 февраля по 6 сентября 2022 года. Известно, что организовали эксгумацию представители Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины (СБУ).

Тела погибших обезобразили и кинули в заготовленные ямы, чтобы снять на видео и сделать фотографии и привлечь этим внимание западной аудитории.

Кроме того, в Черниговской области был уничтожен памятник дважды Герою Советского Союза, одному из руководителей партизанского движения на Украине в годы Великой Отечественной войны Алексею Федорову. А в Луганской народной Республике (ЛНР) выявили базу, где украинские военные и иностранные инструкторы в рамках военно-патриотической игры учили подростков от 12 лет азам диверсионной деятельности.

Происшествия,Алексей Федоров,Следственный комитет,Верховный суд,СБУ,
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