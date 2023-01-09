Раскрыта причина уголовного дела в отношении Бориса Зимина*

Уголовное дело в отношении предпринимателя Бориса Зимина, внесенного в реестр иноагентов, было заведено из-за сделки по отчуждению простых акций BelkaCar LTD — головной компании одноименного каршеринга. Об этом заявил источник РБК, изучивший материалы дела.

О том, что в базе МВД появились сведения о розыске бизнесмена, стало известно в понедельник, 9 января. Основанием для розыска предпринимателя является «статья УК». Однако официальной информации о том, по какой именно статье разыскивается Зимин, пока нет.

Как уточнил собеседник, следствие просит арестовать бизнесмена на срок до 15 февраля.

Борис Зимин является сыном основателя «Вымпелкома» и сети «Билайн» Дмитрия Зимина.

В конце декабря стало известно о том, что МВД объявило в розыск автора проекта «20 идей по развитию России» Дмитрия Давыдова (признан в России иноагентом). Согласно информации СМИ, речь идет об уголовной статье. Давыдов родился в Казахстане.