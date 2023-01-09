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10 минут назад

Россиянин умер дома после обследования в трех больницах

Lenta.ru

Пенсионер из Волгограда умер дома спустя несколько часов после обследования в трех больницах. Об этом сообщает портал V1.

Россиянин умер дома после обследования в трех больницах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

2 января 64-летний россиянин пожаловался на боль в груди и проблемы с дыханием. Как утверждают родственники мужчины, приехавшие на вызов врачи скорой помощи сделали ему электрокардиограмму (ЭКГ) и доставили в больницу №25, предварительно диагностировав предынфарктное состояние. Дежурный врач сделал мужчине рентген и направил в больницу №4 для дальнейшего осмотра с диагнозом «правосторонняя пневмония».

Там мужчину обследовали и направили в другое учреждение, поставив диагноз «интерстициальный отек легких и двухсторонний гидроторакс».

«В приемном покое больницы № 5 он просидел примерно шесть часов, так как врача не было. По словам сотрудников приемного покоя, врач ехал из дома», — рассказали родные пенсионера.

По их словам, после осмотра врач подтвердил диагноз «острый бронхит» и посоветовал мужчине обратиться в поликлинику по месту жительства на следующий день.

Дома состояние пенсионера ухудшилось, и ему снова вызвали скорую помощь. Реанимировать мужчину не удалось — медицинская бригада констатировала смерть в результате отека легких и обширного инфаркта. Семья пенсионера направила жалобу в региональный Минздрав, по факту случившегося проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском мужчина около восьми часов пролежал на морозе во дворе больницы и умер в снегу.

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