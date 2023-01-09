МВД объявило в розыск бизнесмена Бориса Зимина*

Предприниматель и общественный деятель Борис Зимин, внесенный в России в реестр иностранных агентов, объявлен в розыск. Об этом со ссылкой на базу розыска МВД РФ пишет ТАСС.

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Основанием для розыска предпринимателя названа «статья УК». При этом, по какой именно статье разыскивается Зимин, в МВД не уточнили.

Ранее стало известно об объявлении в федеральный розыск блогера Камикадзе Ди. Против него было возбуждено уголовное дело за фейки о Вооруженных силах России. 23 сентября Минюст внес блогера в список иностранных агентов.

При этом Камикадзе Ди покинул Россию в апреле 2017 года после проверки одного из его роликов, в котором он высмеивал людей с низкой зарплатой. Зрители сочли, что этот ролик попадает под статью о склонении к самоубийству.