В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
21 минуту назад

МВД объявило в розыск бизнесмена Бориса Зимина*

Алиса Селезнёва

Предприниматель и общественный деятель Борис Зимин, внесенный в России в реестр иностранных агентов, объявлен в розыск. Об этом со ссылкой на базу розыска МВД РФ пишет ТАСС.

МВД объявило в розыск бизнесмена Бориса Зимина
Фото: Wikipedia commonsWikipedia commons

Основанием для розыска предпринимателя названа «статья УК». При этом, по какой именно статье разыскивается Зимин, в МВД не уточнили.

Ранее стало известно об объявлении в федеральный розыск блогера Камикадзе Ди. Против него было возбуждено уголовное дело за фейки о Вооруженных силах России. 23 сентября Минюст внес блогера в список иностранных агентов.

Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении Смольянинова

При этом Камикадзе Ди покинул Россию в апреле 2017 года после проверки одного из его роликов, в котором он высмеивал людей с низкой зарплатой. Зрители сочли, что этот ролик попадает под статью о склонении к самоубийству.

*внесен в список иностранных агентов

Происшествия,Борис Зимин,МВД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители