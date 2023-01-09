Россиянин напал на уголовника с молотком из-за просьбы не мешать ему спать

По данным следствия, 6 января в квартире дома на улице Строителей обвиняемый и находившийся у него в гостях 38-летний уголовник в рождественский сочельник распивали алкоголь. Как позже пояснил молодой россиянин, в какой-то момент между ним и его жертвой возникла ссора — гость высказал претензию, что хозяин мешает ему спать. Вооружившись молотком, мужчина напал на уголовника и нанес ему множество ударов по голове.