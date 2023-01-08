В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Стали известны возможные причины выезда самолета со взлетной полосы в Перми

Lenta.ruиещё 1

Следователи рассматривают ошибку пилота, погодные условия и техническую неисправность самолета в качестве возможных причин инцидента в аэропорту Перми, где самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (ЦМСУТ) Следственного комитета (СК) России.

Стали известны возможные причины выезда самолета со взлетной полосы в Перми
Фото: Уральская транспортная прокуратураУральская транспортная прокуратура

В ведомстве уточнили, что следователи в настоящее время выясняют причины и обстоятельства произошедшего. В числе возможных версий — ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб, а также техническая неисправность самолета, говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром 8 января в аэропорту Перми. Во время взлета пассажирский самолет Вoeing 737, летевший в Москву, выкатился за предеды взлетной полосы и застрял в сугробе. Как рассказали очевидцы, лайнер занесло во время набора скорости. На борту самолета находилось 183 пассажира и 6 членов экипажа. По информации Telegram-канала «SHOT», пассажиров эвакуировали с рейса. Информации о пострадавших нет. Позднее пассажиры вылетели в Москву резервным бортом.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители