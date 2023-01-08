Стали известны возможные причины выезда самолета со взлетной полосы в Перми

Следователи рассматривают ошибку пилота, погодные условия и техническую неисправность самолета в качестве возможных причин инцидента в аэропорту Перми, где самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (ЦМСУТ) Следственного комитета (СК) России.

Фото: Уральская транспортная прокуратура Уральская транспортная прокуратура

В ведомстве уточнили, что следователи в настоящее время выясняют причины и обстоятельства произошедшего. В числе возможных версий — ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб, а также техническая неисправность самолета, говорится в сообщении.