Полиция застрелила четырехкратного обладателя премии «Грэмми»

В американском городе Нэшвилл полиция застрелила четырехкратного обладателя музыкальной премии «Грэмми» Марка Кэппса. Как сообщает Deadline, продюсера и звукорежиссера разыскивали по ордеру — его обвинили в нападении при отягчающих обстоятельствах и похищении человека.

Как рассказал представитель правоохранительных органов, накануне звукорежиссер привел 60-летнюю супругу и 23-летнюю падчерицу в их семейную комнату и пригрозил застрелить их. Когда Кэппс заснул, женщины сбежали и обратились в полицию, после чего к дому музыканта отправился отряд спецназа. Продюсера застрелили в дверях дома, когда тот размахивал пистолетом.

Отмечается, что инцидент произошел спустя два дня после смерти родного брата Кэппса.