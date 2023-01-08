Полиция застрелила четырехкратного обладателя премии «Грэмми»

В американском городе Нэшвилл полиция застрелила четырехкратного обладателя музыкальной премии «Грэмми» Марка Кэппса. Как сообщает Deadline, продюсера и звукорежиссера разыскивали по ордеру — его обвинили в нападении при отягчающих обстоятельствах и похищении человека.
Как рассказал представитель правоохранительных органов, накануне звукорежиссер привел 60-летнюю супругу и 23-летнюю падчерицу в их семейную комнату и пригрозил застрелить их. Когда Кэппс заснул, женщины сбежали и обратились в полицию, после чего к дому музыканта отправился отряд спецназа. Продюсера застрелили в дверях дома, когда тот размахивал пистолетом.
Отмечается, что инцидент произошел спустя два дня после смерти родного брата Кэппса.
Кэппс был лауреатом премии «Грэмми» за лучший полька-альбом в 2005, 2006, 2007 и 2008 годах. Его семья была хорошо известна на музыкальной сцене Нэшвилла. Сам он работал с разными группами и исполнителям — Alabama, Dixie Chicks, Нилом Даймондом, Эми Грант и другими.