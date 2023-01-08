Названа предварительная причина взрыва на газопроводе в Лутугино

По предварительной версии, причиной пожара на газопроводе в Лутугино является подрыв, сообщает МЧС Луганской Народной Республики. По данным ведомства, в результате происшествия 13 315 абонентов и 21 социально-значимый объект в регионе остались без газоснабжения, передает ЛИЦ.

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По предварительной причине, в результате подрыва магистрального газопровода Д 300 мм на воздушном переходе через реку Сухая, без газоснабжения остались 13 315 абонентов в девяти населенных пунктах: Лутугино, Георгиевка, Успенка, Белореченский, Лесное, Челюскинец, Врубовский, Ленина, Роскошное (частично), а также 21 социально-значимый объект, — говорится в сообщении МЧС.

Вечером 7 января сообщалось, что на участке газопровода в Лутугино ЛНР произошел взрыв. В компании уточнили, что в результате на трубопроводе произошло возгорание. Пожар был оперативно ликвидирован. Утром 8 января в «Луганскгазе» сообщили о завершении аварийных сварочных работ на поврежденном участке газопровода.