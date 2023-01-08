В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
14 минут назад

Названа предварительная причина взрыва на газопроводе в Лутугино

News.ru

По предварительной версии, причиной пожара на газопроводе в Лутугино является подрыв, сообщает МЧС Луганской Народной Республики. По данным ведомства, в результате происшествия 13 315 абонентов и 21 социально-значимый объект в регионе остались без газоснабжения, передает ЛИЦ.

Названа предварительная причина взрыва на газопроводе в Лутугино
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительной причине, в результате подрыва магистрального газопровода Д 300 мм на воздушном переходе через реку Сухая, без газоснабжения остались 13 315 абонентов в девяти населенных пунктах: Лутугино, Георгиевка, Успенка, Белореченский, Лесное, Челюскинец, Врубовский, Ленина, Роскошное (частично), а также 21 социально-значимый объект, — говорится в сообщении МЧС.

Вечером 7 января сообщалось, что на участке газопровода в Лутугино ЛНР произошел взрыв. В компании уточнили, что в результате на трубопроводе произошло возгорание. Пожар был оперативно ликвидирован. Утром 8 января в «Луганскгазе» сообщили о завершении аварийных сварочных работ на поврежденном участке газопровода.

В ЛНР произошел взрыв на магистральном газопроводе

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что вероятность ремонта трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2023 году крайне мала. По его словам, после взрывов Россия и Европа поменяли стратегию торговли, теперь топливо могут начать поставлять через турецкий газовый хаб.

Происшествия,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители