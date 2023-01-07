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37 минут назад

В Волго-Каспийском канале сел на мель следовавший в Иран сухогруз "Раша-1"

Газета.Ruиещё 1

На выходе в Каспийское море из Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель сухогруз «Раша-1», который направлялся из Астрахани в порт Амирабад в Иране. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Астраханской области.

В Волго-Каспийском канале сел на мель следовавший в Иран сухогруз "Раша-1"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказали в ведомстве, 7 января в 18.08 (17.08 мск) в оперативную дежурную смену ГУ МЧС РФ по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 170,8 км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель сухогруз «Раша-1».

Экипаж сухогруза не нуждается в медицинской помощи, судовой ход не нарушен, водотечность корпуса судна отсутствует, отметили в ГУ МЧС по региону и подчеркнули, что загрязнений акватории нет.

Там добавили, что для решения происшествия организовано взаимодействие с администрацией морского порта Астрахань, Морспасслужбой, и морским спасательным координационным центром.

Происшествия,МЧС России,
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